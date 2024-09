Objavljeno: 20.9.2024 09:00

Cisco posluje odlično, a obenem korenito reže število zaposlenih

Tehnološki gigant Cisco se je znašel v težavah, zato bo že drugič letos nekoliko bolj množično odpuščal. Odpustili bodo okrog 5600 ljudi, kar ustreza sedmim odstotkom vseh zaposlenih. Že februarja so število zaposlenih znižali za 4000 ljudi, torej skupno okrog osmino.

Da bodo odpuščali še vdrugo, so napovedovali že avgusta, a vse do sredine septembra ni bilo jasno, koliko in katere ljudi bodo odslovili. Uradnega pojasnila, zakaj točno morajo odpuščati, še vedno ni. Zaposleni iz podjetja poročajo, da se je vzdušje v zadnjih mesecih precej spremenilo, delovno okolje pa opisujejo kot izjemno toksično.

Odpuščali bodo tudi v hčerinski družbi Talos Security, ki se ukvarja z analizo groženj in računalniško varnostjo. Cisco je ob predstavitvi rezultatov v avgustu dejal, da bodo odpuščanja potrebna zaradi "investicij v ključne priložnosti za rast in izboljšanje učinkovitosti", kar v resnici ne pove dosti. Kot kaže, bodo letos dosegli drugi najboljši rezultat v zgodovini, saj bodo prihodki znašali okrog 54 milijard dolarjev.