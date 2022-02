CISA ponuja seznam varnostnih orodij za zaščito poslovanja

Ameriška agencija za informacijsko varnost CISA (Cybersecurity and Infrastructure Agency) je objavila zelo koristen seznam storitev in orodij, ki lahko podjetjem pomagajo k večji zaščiti poslovanja pred vdori in drugimi zlorabami.

Novi katalog storitev in orodij vključuje pretežno brezplačne rešitve, napotke in priporočene postopke, ki pridejo prav v različnih fazah varnostnih incidentov. Največji nabor orodij in rešitev je namenjen preventivnemu preprečevanju vdorov. Toda CISA se ni ustavila samo tu, temveč ponuja tudi rešitve in najboljšo prakso za primere, ko je vdor že zaznan.

Druga skupina orodij namreč vsebuje priporočila korakov, ko je sum o vdoru potrjen. Tretji nabor orodij je namenjen pripravi podjetja za odgovor na varnostni vdor. Nazadnje pa je tu še skupina orodij, ki pomagajo okrevati in popravljati škodo po opravljenem napadu.

Nabor orodji na seznamu so sestavili člani agencije CISA, zaustavljen pa je nevtralno, brez preferenc za specifične rešitve ali ponudniki. Pri agenciji poudarjajo, da so predlagana orodja začetna točka, namenjena predvsem podjetjem, ki so se nenadoma soočila z varnostnim vdorom, na to pa niso bila najbolje pripravljena.

To pomeni, da ne jamčijo, da so orodja edina možnost ali najboljša rešitev. Napovedali so tudi, da bodo nabor orodij posodabljali in širili z novimi spoznanji in dobrimi praksami.