Čipov preprosto ni

Objavljeno: 25.3.2021 23:00

Začelo se je z epidemijo koronavirusa, sledil pa je še cel kup nevšečnosti, ki le še stopnjujejo hudo pomanjkanje čipov na trgu. Sprva je koronavirus pretrgal ustavil proizvodnje obrate in pretrgal distribucijske verige, ki so jim v drugi polovici minulega leta mukoma začeli krpati. A težav ni konca.

Videli smo izpade nenačrtovane električne energije, ki sicer nimajo dolgoročnih vplivov na preskrbo, prestrašijo pa trge in poženejo cene kvišku. Če namreč električne energije v proizvodnih obratih zmanjka nenapovedano, traja nekaj dni, da proizvodnjo spet zaženejo. Ko je decembra lani Micronova tovarna za eno uro ostala brez električne energije, so potrebovali vsak teden za vrnitev v stari obseg proizvodnje, kar je dvignilo cene pomnilniških čipov na trgu.

Ko je letos v hudi zimi Teksas ostal brez električne energije, so morali ustaviti tamkajšnje proizvodne kapacitete. Dodatne težave so si nekateri kupci, denimo avtomobilska industrija, nakopali sami, ker so lani marca in aprila odpovedovali pogodbe, sedaj pa so tovarne zasedene in ne morejo dobiti terminov za proizvodnjo čipov za avtomobile. Ti pa brez čipov danes ne peljejo.

Tajvan je sedaj prizadela huda suša, ki je najhujša v zadnjih 67 letih. Ker ni bilo vsakoletnih tajfunov, so zaloge vode kritične. Prihodnji teden se napovedujejo redukcije za industrijske porabnike, kjer so proizvajalci čipov hudo prizadeti. To je ena izmed vrst proizvodnje, kjer se rabi največ vode – največje tovarne tudi do 100.000 kubičnih metrov dnevno. Veliko vode potrebujejo tako za izpiranje rezin kakor tudi za fotojedkanje s potopitveno litografijo. Brez tega trika – izrabe lomnega količina vode – z obstoječimi laserji ne bi mogli izdelovati 5- ali 7-nm čipov. Potopitvena litografija je z nami že poldrugo desetletje.

Japonska, ki je prav tako pomemben proizvajalec čipov, ima težave z požari. Minuli teden je požar v obratu podjetja Renesas Electronics, ki dela prav za avtomobilske proizvajalce, za nekaj mesecev ustavil proizvodnjo. Lani je zagorelo v tovarni, ki proizvaja fiberglas, in v tovarni z električnimi komponentami za avtomobile.

Situacijo trenutno najbolj občuti avtomobilski sektor, ki že zmanjšuje proizvodnjo. General Motors je ustavil proizvodnjo v Kansasu v ZDA, v Kanadi, Mehiki, Braziliji in Južni Koreji. Težave imajo tudi ostali. Hyundai ima zaloge še do sredine aprila, zato so začeli optimizirati proizvodnjo proti najpopularnejšim modelom. Ford trenutno proizvaja nekatere model brez potrebnih čipov, ki potem čakajo v skladiščih, da dobijo čipe. Tovarna v Kölnu ne obratuje, v ZDA krčijo število izmen. Toyota bo naslednja na vrsti, saj je dobivala čipe v glavnem iz Renesas Electronics. Nemški proizvajalci avtomobilov so pritisnili na vlado, da začne iskati politične rešitve; podobno počno tudi ameriški in japonski proizvajalci avtomobilov.

Težave z dobavljivosti računalniških komponent so pljusknile prek avtomobilskega sektorja in so zadele tudi končne uporabnike. Dobavni roki za računalnike, grafične kartice in podobno se podaljšujejo in v nekaterih primerih presegajo tri mesece. Čipov preprosto ni dovolj, čeprav so vse delujoče tovarne stoodstotno zasedene.