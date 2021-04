CES 2022 naj bi bil spet v živo

Zveza CTA (Consumer Technology Association) je napovedala datume za prihodnji sejem CES v Las Vegasu.

Sejem se bo odvijal od 5 do 8 januarja prihodnjega leta – seveda če bo situacija okoli COVID-19 to dopuščala. Po njihovih besedah je cepljenje zelo spodbudno, čeprav še niso upali napovedati, koliko obiskovalcev bi lahko sejem gostil. Že letos junija se sicer pričakuje sejem MWC v Šanghaju – ta je bil sprva napovedan za januarja (ko bi sicer potekal sejem v Barceloni), a so ga zaradi zadnjega vala koronavirusa prestavili.

Sejmi so bili sicer že pred prihodom koronavirusa v zatonu, seveda pa so bili vsi sejmi lani odpovedani. Namesto njih so organizatorji v nekaterih primerih pripravili spletne različice, le sejem IFA v Berlinu je septembra, ko je prišlo do padca okužb, pripravil tudi manjši dogodek v živo. Tega smo se udeležili tudi sami, a je šlo za res majhen in omejen dogodek.