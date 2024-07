Cenejša očala Apple Vision Pro s slabšimi zasloni in s pomočjo telefona ali računalnika

Apple za cenejšo različico očal za prikaz navidezne in obogatene resničnosti načrtuje uporabo večjih zaslonov z nižjo ločljivostjo ter povezavo s telefonom iPhone ali računalnikom Mac.

Po poročanju korejske spletne strani The Elec Apple išče nove dobavitelje za zaslone OLED-on-Silicon, kar nakazuje razvoj cenovno ugodnejšega kompleta za mešano resničnost, ki bo stal ob boku Vision Pro. Za slednjega dobavlja visoko ločljivostne mikro zaslone trenutno le Sony, ki ima omejeno proizvodno zmogljivost do 900.000 kosov, kar Apple sili v iskanje alternativnih dobaviteljev. Apple je v dogovorih s Samsungom in LG-jem, od katerih želi pridobiti oceno njihove sposobnosti izdelave OLED-on-Silicon zaslonov z velikostjo med 2,0 in 2,1 palca ter z gostoto prikaza okoli 1700 slikovnih točk na palec (PPI).

Očala Vision Pro uporabljajo 1,42-palčne zaslone z gostoto skoraj 3400 PPI, ki so eden glavnih razlogov za visoko ceno kompleta. Samsung in LG sta na sejmu Displayweek 2024 predstavila znaten napredek in višjo svetlost v mikro zaslonih OLED, kar je pritegnilo tudi odgovorne v Cupertinu. Cenejši zasloni jim bodo omogočili dostopnejši model očal za prikaz navidezne in obogatene resničnosti, ki se bo predvidoma zanašal na strojno moč povezanega telefona iPhone ali računalnika Mac. Ta cenejša različica Vision Pro bi lahko bila na voljo že konec prihodnjega leta.