Britanska vlada investirala v napačne satelite

Objavljeno: 27.6.2020 17:00

Podjetje OneWeb, ki namerava postaviti satelitski internet s sateliti v nizki orbiti, podobno kot to počne SpaceX s Starlinkom, je šlo marca letos v postopek prisilnega prenehanja, ki je še najbolj podoben naši prisilni poravnavi. Velika Britanija kot država bo podjetje vložila do 500 milijonov funtov in tako pridobila okrog 20 odstotkov podjetja.

Ko je letos Velika Britanija zapustila Evropsko unijo, se je na Otoku začelo krepiti mnenje, da morajo imeti tudi svojo alternativo evropskemu navigacijskemu sistemu Galileo. To ni neobičajno, saj imajo svoje sisteme (ZDA), Rusija (GLONASS), Kitajska (Beidou) in regionalna še Indija in Japonska. Britanci so že leta 2018 napovedali izgradnjo svojega navigacijskega sistema, ki bi stal pet milijard funtov.

Kako sta zgodbi povezani? Ne bi smeli biti, ker satelitov je mnogo vrst in ti so seveda med seboj različni. Za satelitski internet OneWeb uporablja satelite v nizki orbiti, torej na višini 1200 kilometrov, kamor so jih že poslali 74 in naj bi jih več tisoč. Globalni navigacijski sateliti uporabljajo satelite v srednjih orbitah na višini 20.000 kilometrov. Odveč je omeniti, da je tudi tehnično razlika med sateliti podobna, kot če bi primerjali tovornjak in kabriolet. A nekdo je vendarle dobil neverjetno idejo, da bi namesto gradnje pet milijard funtov vrednega sistema od začetka odkupili kar OneWebov projekt.

Britanci so dejansko investirali v napačno podjetje, situacijo ocenjuje Bleddyn Bowen z Univerze v Leicestru. OneWeb je razvijal isto idejo kakor SpaceX, kar ni niti blizu GPS-u (oziroma Galileu). V teoriji bi bilo morda možno spremeniti OneWebovo omrežje tako, da bi se lahko uporabljalo kot navigacijski sistem, a je v praksi to neverjetno, drago in neučinkovito. V praksi to pomeni, da so lobisti uspešno prepričali vlado, da vloži pol milijarde funtov v – napačne satelite.

The Guardian