Britanci pripravljajo umik Huaweijeve opreme

Objavljeno: 6.7.2020 10:00

Britanska vlada naj bi še letos začela z umikom Huaweijeve mrežne opreme iz telekomunikacijske infrastrukture.

Njihov nacionalni center za računalniško varnost je v poročilu podal mnenje, da bo Huawei zaradi ameriških sankcij moral uporabljat manj varno tehnologijo. S tem bodo varnostna tveganja še večja, zaradi česar naj bi že pripravljali načrte za umik te opreme. Vlada Borisa Johnsona je Huaweiju januarja sicer odobrila sodelovanje pri izgradnji telekomunikacijskih omrežij 5G, a pod strogimi pogoji, denimo s prepovedjo uporabe njihove opreme pri bolj občutljivih delih omrežja.

Takratni odločitvi so nasprotovali Američani, ki so želeli popolno prepoved uporabe Huaweijeve opreme. Podobne kritike pa so se pojavile tudi znotraj stranke Borisa Johnsona. Z novimi ameriškimi omejitvami pa naj bi bila Huaweijeva izgradnja omrežij 5G še toliko bolj otežena. Omenja se sodelovanje nekaterih drugih podjetji na tem področju, denimo Samsunga in japonskega NEC, pri Huaweiju pravijo, da so pripravljeni iskati rešitve. Ponovno pa so poudarili, da gre pri ameriških sankcijah za napad na tržno pozicijo podjetja.