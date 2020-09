Brezžični Android Auto tudi za starejše avtomobile

Projekt na Indiegogo obljublja, da bo mogoče Android Auto uporabljati brezžično. Tudi v avtomobilih, ki tega tovarniško ne omogočajo.

Android Auto, sistem, ki v vedno več avtomobilih omogoča, da na avtomobilskem zaslonu upravljamo klasične aplikacije Android (denimo Zemljevide ali Google Play Music), klasično deluje tako, da moramo telefon z avtomobilom povezati prek kabla USB. Google je sicer že leta 2018 predstavil tudi različico Android Auta, ki omogoča brezžično povezavo med telefonom in avtomobilom, vendar so kombinacije avtomobilov in telefonov, ki to zmorejo, izredno redke. Če bo projekt AAWireless na platformi za množično financiranje Indiegogo uspel, bo Android Auto brez kabla USB deloval v vsakem avtomobilu, ki podpira Android Auto.

Kot Google uradno pojasnjuje, za brezžični Android Auto najprej potrebujemo avtomobil, ki to omogoča, nato pa še nekaj od sledečega:

- Telefon z Android 11 (mimogrede, Android 11, z razvojnim imenom Q, je trenutno še v beta različici), ki zmore povezovanje Wifi pri 5 GHz (taki so v resnici vsi pametni telefoni zadnjih nekaj let)

- Telefon Samsung ali Google (Pixel) z Androidom 10

- Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ ali Note 8, z Android 9.0

Težak je že prvi pogoj, saj je avtomobilov, ki zmorejo brezžični Android Auto, izredno malo. Primer takih so recimo novejši modeli BMW, kako sistem deluje, pa BMW pojasnjuje v spodnjem videu:

XapkkHUfZj4

Projekt AAWireless iz enačbe odstranjuje prvi pogoj – »brezžični avtomobil«. Razvijalca sta naredila prototip »škatlice« velikosti okoli 5×5×3 cm, ki jo priklopimo na avtomobilski USB in se svetu predstavi kot brezžična avtomobilska enota Android Auto. Kolikor je videti iz video posnetka, bi znalo biti moteče le dolgo začetno povezovanje, saj to traja okoli 30 sekund.

wDg_g9tJQlo

Projekt ima še 42 dni do zaključka, avtorja pa sta že zbrala 152% denarja, kar pomeni, da bo projekt zagotovo stekel.