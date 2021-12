Brezplačno gostovanje v EU ostaja do leta 2032

V EU smo se že navadili, da lahko z mobilnimi telefoni gostujemo v drugih državah EU brez dodatnih stroškov. Od leta 2017 so cene popolnoma enake kot v domačem omrežju, a dogovor se konec junija 2022 izteče. Evropska komisija si je zato že več mesecev prizadevala za sklenitev novega dogovora, kar se je sedaj uresničilo. Evropski parlament in Svet EU sta sprejela neformalni dogovor, da se gostovanje brez stroškov podaljša še za 10 let.

To pomeni, da bo do leta 2032 še vedno možno telefoniranje, pošiljanje sporočil in brskanje po spletu v drugih državah EU po enaki ceni in v enakem obsegu kakor doma. To ne vključuje zgolj cen, temveč tudi kakovost storitve (če imamo doma 4G, ga moramo imeti tudi v tujini, če je le dosegljiv). Edina izjema je prenos podatkov, saj imamo v EU lahko zakupljenih manj podatkov kakor doma. Ob prekoračitvi pa operaterji ne bodo smeli zaračunavati višjih pribitkov od veleprodajnih cen, ki trenutno znašajo 2 EUR/GB in se bodo do leta 2027 znižale na 1 EUR/GB.

Poleg podaljšanja gostovanja pa se bo Evropska komisija prizadevala še za ureditev klicev iz domačega omrežja v tujino, kar trenutno ni regulirano. Evropska komisija bo preučila, ali so potrebne omejitve tudi tod.

Europa.eu