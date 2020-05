Brat Pabla Escobarja, pokojnega kralja droge, toži Apple – za 2,6 milijarde dolarjev

Podjetje Roberta Escobarja, Escobar Inc., trdi, da ima Apple tako slabo urejeno varnost, da so napadalci preko FaceTimea (Applovega sistema za video pogovore) uspeli izvedeti Robertov naslov, zaradi česar je bil večkrat tarča poskusov umora.

V tožbi podjetje zatrjuje, da je Roberto Escobar aprila 2018 kupil iPhone X in to potem, ko mu je prodajalec po telefonu neizpodbitno zatrdil, da je ta naprava »najvarnejša na tržišču« in da »ne bo nikoli tarča nobenega varnostnega vdora«. Kljub temu je Escobarja leto kasneje kontaktiral »Diego«, ki je zatrdil, da je njegov naslov dobil preko FaceTimea. Mimogrede, Apple je v letu 2019 dejansko zakrpal varnostno luknjo v FaceTimeu. Za Roberta je varnost menda ključnega pomena, saj je bil dejansko že žrtev atentata in sicer kar v zaporu, kjer mu je v rokah eksplodiralo pismo. Zaradi tega je na eno oko slep, poškodovana pa sta bila tudi dva zaporska paznika.

Roberto Escobar je bil soustanovitelj in drugi človek Medelinskega kartela, ki ga je vodil njegov brat Pablo. Slednji je bil v nekem trenutku eden najbogatejših zemljanov (po oceni revije Forbes), kasneje pa so ga oblasti v policijski akciji ubile. Roberto je preživel deset let v ameriškem zaporu, od kar je na prostosti, pa poskuša vnovčiti svojo prepoznavnost oz. svoj priimek Escobar. Tako je pred nedavnim začel prodajati Escobar Fold 1, »pozlačene« telefone Galaxa Fold 2 (poznavalci pravijo, da je »prodaja« bolj navidezna, le redko je telefon uspel v resnici videti), podobno pa poskuša tudi s prodajo pozlačenih iPhonov 11 Pro Max. In sicer rabljenih, popravljenih. Tisti, ki so omenjene naprave imeli v roki, pravijo, da »pozlačenost« pravzaprav zagotavlja pobarvana aluminijasta folija.

Escobar je že večkrat javno izjavil, »da želi uničiti Apple«, ki »izkorišča uporabnike in jim prodaja predrage naprave«. Njegov kanal Youtub je tudi poln deklet v spodnjem perilu, ki razkazujejo »zlate« Samsung Folde 2.

Tudi sicer je medijsko postavljanje za njegov posel ključno. Pred časom je od Netflixa zahteval milijardo dolarjev za avtorske pravice do serije Narcos (ki opisuje življenje Pabla Escobarja), na GoFoundMe je sprožil kampanjo za odstranitev Donalda Trumpa, Elonu Musku pa je predlagal sto milijonsko poravnavo (lahko v delnicah Tesle), ker je njegovo podjetje The Boring Company promocijski metalec plamena menda naredilo na podlagi dizajna, ki ga je Roberto leta 2017 omenil enemu izmed Muskovih inženirjev.

VFjtKTct4Lo