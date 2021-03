Bodo ZDA »odgovorile« na domnevne državne hekerske napade?

Administracija novega ameriškega predsednika Bidena bo do sveta okoli sebe očitno zavzela bolj »strogo« stališče, kot ga je imel Donald Trump. Odločeno je bilo, da bodo zaradi hekerskih napadov ZDA »odgovorile« Rusiji, obstaja pa velika verjetnost, da tudi Kitajski, poroča New York Times.

Pisali smo že o velikem vdoru v orodje za IT upravljanje SolarWinds Orion, ki naj bi ga izvedli ruski državni hekerji iz skupine APT29 oziroma Cozy Bear. Hekerji so najprej kompromitirali vtičnik za nadgrajevanje sistema, od tam so potem zlonamerno kodo uspeli poriniti na vse usmerjevalnike, stikala in drugo opremo, ki jo upravlja ali krmili Orion. Po napadu, ki se je zgodil že pred meseci (med marcem in junijem), se je trojanski konj za nekaj časa pritajil, da ni zbudil pozornosti, potem pa so napadalci, čeprav bi teoretično lahko lomastili vseh podjetjih, ki uporabljajo Orion, svoje brskanje omejili na dokaj majhen seznam tarč. Med njimi so bili Microsoft, ministrstvo za energijo, finančno in trgovinsko ministrstvo, služba za domovinsko varnost itd. V ZDA so prepričani, da za vdorom stoji ruska država (čeprav ta to zanika), zato so že javno povedali, da bodo s podobnimi orodji udarili nazaj. Zaenkrat velja, da tako, da to morda ne bo vidno vsem, vendar bodo ruske oblasti kibernetski napad »občutile« in »zaznale«.

Za podoben odgovor se sedaj odločajo tudi v primeru vdora v strežnike Microsoft Exchange, ki naj bi ga zagrešila hekerska skupina Hafnium, ki jo ZDA povezujejo s kitajskimi oblastmi. Z izrabo ranljivosti so sprva prisluškovali izmenjavi prek elektronske pošte, kasneje pa so ranljivosti uporabili tudi napredovanje po omrežju in odtekanje podatkov, zaradi česar so jih odkrili. Hafnium sicer izvira iz Kitajske, a svoje aktivnosti izvaja iz ZDA, kjer ima najete strežnike. Za strežnike Exchange je Microsoft že pripravil popravek, ki ga priporočajo namestiti vsem podjetjem, ki uporabljajo ta poštni strežnik. Gre za ranljivosti CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858, CVE-2021-27065.

