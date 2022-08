Bodo trenja Kitajska – Tajvan povzročila zamudo pri iPhone 14?

Politična trenja med Kitajsko in Tajvanom bi lahko med drugim povzročila zamude pri prihajajočih iPhone 14.

Kitajske oblasti so namreč prepovedale uporabo izrazov »Taiwan« in »Republic of China« v logističnih dokumentih, kar bi lahko povzročilo kar nekaj nevšečnosti pri logističnih verigah v tem delu sveta. V Tajvanu namreč nastajajo integrirana vezja podjetja TSMC katerega največja stranka je Apple. Veliko Applovih procesorjev roma na Kitajsko, v podjetje Pegatron, kjer sestavljajo omenjene telefone. Apple se bojda že pripravlja in dogovarja s proizvajalci glede drugačnih oznak (torej da se iz izdelkov umakne napis »Made in Taiwan«).

Dodatno naj bi imel Apple težave tudi s proizvajalci zaslonov in objektivov, neodvisno od težav na relaciji Kitajska - Tajvan.