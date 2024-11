Bo naslednja pametna ura brez baterije in jo bo napajala naša koža?

Raziskovalci skupine Future Interfaces Group na univerzi Carnegie Mellon so razvili tehnologijo, ki bi lahko radikalno spremenila nosljive naprave, kot so pametne ure in medicinski pripomočki.

Inovacija, imenovana Power-over-Skin, omogoča prenos energije skozi človeško kožo, kar odpira pot do nosljivih naprav brez vgrajenih baterij. Gre za prelomno rešitev, ki bi lahko omogočila zmanjšanje velikosti in teže teh naprav ter odpravo potrebe po rednem polnjenju. Tehnologija deluje tako, da s pomočjo radiofrekvenčne energije oddajnik, ki ga uporabnik nosi na telesu, napaja naprave, nameščene neposredno na kožo. Človeška koža učinkovito prenaša 40 MHz RF energijo, kar omogoča njeno razporeditev po celotnem telesu. V testih je raziskovalcem uspelo napajati različne naprave, vključno z LED uhanom, prstanom z brezžičnim vmesnikom in celo majhnim kalkulatorjem. Oddajniki so bili uspešno vključeni v vsakdanje predmete, kot so pametni telefoni, čevlji in VR očala, kar je omogočilo neprekinjeno napajanje preko kože, tudi če je bila naprava skrita pod oblačili.

Nosljive naprave bi s trajnostno naravnano tehnologijo lahko postale udobnejše in manj omejene s potrebo po polnjenju ali menjavi baterij. V praksi bi to med drugim omogočilo uporabo lahkih medicinskih obližev za dolgoročno spremljanje zdravja brez motenj. Seveda se postavlja tudi vprašanje vpliva na zdravje, saj tehnologija uporablja telo kot prevodnik RF energije. V testiranjih so raziskovalci skrbno spremljali morebitne učinke na uporabnike, vendar niso opazili neprijetnosti ali bolečin. Kljub temu bodo potrebne dodatne raziskave za potrditev varnosti dolgotrajne uporabe, saj mora tehnologija učinkovito preprečiti morebitne vroče točke, kjer bi energija lahko povzročila nelagodje.