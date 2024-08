Blazina za mobilno igranje

Podjetje Mechanism je predstavilo blazino, ki bo olajšala držanje vedno težjih prenosnih naprav.

Ročne igralne konzole in druge mobilne naprave so iz leta v leto težje, zato podjetja iščejo rešitve, da bi razbremenila sklepe uporabnikov. Podjetje Mechanism je predstavilo Gaming Pillow, blazino, ki stane 59 ameriških dolarjev in je zasnovana za prenos teže naprav, kot so ročne konzole, tablice, pametni telefoni in e-bralniki, z uporabnikovih rok na naročje. Gaming Pillow je 12-palčna blazina iz elastana, napolnjena s penastimi zrni, ki se oblikuje kot majhna vreča za sedenje. Namenjena je predvsem uporabi v naročju, kjer omogoča, da ima uporabnik konzolo na dosegu roke in pripravljeno za igranje. V primeru, ko je tudi dviganje rok pretežko, lahko posameznik blazino postavi poleg sebe v posteljo in napravo uporablja povsem brez rok - bodisi za branje ali gledanje vsebin. Blazina ima možnost montaže prenosne polnilne naprave, ki podaljša igranje.