BlackBerry OS bo prenehal z delovanjem

BlackBerry je leta 2015 preklopil na Android, sedaj pa bodo opustili podporo za vse starejše naprave, torej naprave, ki uporabljajo BlackBerry OS.

To pomeni, da bodo naprave z BlackBerry OS od 4.1.2022 dalje prenehale »zanesljivo« podpirati telefonske klice, sporočila SMS, povezavo WiFi in mobilne podatke. Pri podjetju pravijo, da bodo storitve postale nezanesljive – predvidevamo, da bodo okvirno še delovale, a nič ne zagotavljajo, koliko časa še in kako. Enako velja tudi z aplikacije BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Messenger, itd. Enako opuščajo tudi podporo za tablico BlackBerry PlayBook. Predvidevamo, da uporabnikov teh naprav ni več prav veliko, vseeno je podjetje objavilo, kako najlažje prenesemo podatke na druge naprave (Android in iOS).