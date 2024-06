Objavljeno: 6.6.2024 05:00

Bizarnost v Googlovih pogojih popravil: telefonov vendarle ne bodo zaplenili

Google je spremenil svojo politiko popravil telefonov in jih ne bo več zaplenil, če bo v njih našel neoriginalne dele. Če se uvod bere neverjetno, je to zato, ker je ideja zares neverjetna. A Googlovi pogoji uporabe občasno skrivajo bizarnosti, za katere se zdi, da jih niti podjetje ne pozna.

Znani zagovornik pravice do popravila Louis Rossmann je v Pogojih programa za popravila in servise odkril zapis, da lastniki telefonov ne smejo predelovati z nepooblaščenimi ali neoriginalnimi deli. Takšnih telefonov naj ne pošiljajo v popravilo, svetuje Google, kar se sliši razumno. Manj razumno pa je nadaljevanje, saj Google opozarja, da jih ne bo vrnil lastnikom, če jih vseeno pošljejo.

Zdi se torej, kot da bo Google preprosto zaplenil telefone, ki bi jih predložili lastniki, če bi v njih našel kakšen neoriginalen del. Google se je sedaj uradno odzval in pojasnil, da to ne bo držalo. Pojasnili so, da jih seveda ne bodo zaplenili, vendar pa se lahko zgodi, da jih ne bodo popravljali. Ustrezno so tudi posodobili zapisane pogoje popravil.

Ni pa skrivnost, da popravila naprav –v tem primeru Googlovih Pixlov – nikoli niso bila prioriteta podjetij. Ker škodujejo njihovemu poslovnemu modelu, so pač nujno zlo, ki ga zahtevajo stranke in zakonodaja. V praksi pa se potem na številne načine omejuje uporabnost programov popravil, tudi z bizarno visokimi cenami rezervnih delov in različnimi izključitvenimi pogoji.