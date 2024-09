Avtonomna vožnja po Evropi že leta 2025?

Tesla je objavila svoje načrte za bližnjo prihodnost, v katerih razkriva, da bo njihova tehnologija za polno avtonomno vožnjo (Full Self-Driving, FSD) morda na voljo v Evropi in na Kitajskem že v prvem četrtletju naslednjega leta.

Avtonomna vožnja po Evropi in na Kitajskem bo na voljo že leta 2025, če bo Tesla pridobila ustrezna dovoljenja regulatorjev v teh regijah. Kitajske oblasti so po poročanju The Wall Street Journala aprila 2024 že predhodno odobrile uvedbo Tesla FSD v svoji državi, medtem ko ostaja status pridobivanja dovoljenj v Evropski uniji za zdaj nejasen. Treba je omeniti, da programska oprema FSD ni brezplačna – lastniki Teslinih vozil v ZDA lahko programsko opremo kupijo za 8.000 ameriških dolarjev ali pa izberejo naročnino za 99 dolarjev mesečno za nadzorovano različico avtonomnih funkcij.

S to tehnologijo Tesla nadaljuje svoj napredek proti popolni avtonomni vožnji, ki bi lahko korenito spremenila industrijo prevoza in zmanjšala potrebo po človeškem nadzoru med vožnjo. Vendar pa je ključni izziv za podjetje še vedno pridobivanje ustreznih regulatornih dovoljenj, zlasti v regijah, kjer so standardi za varnost in nadzor nad avtonomnimi vozili strožji.