Audacity naj bi začel z zbiranjem osebnih podatkov

Audacity, nekoč izredno priljubljen odprtokodni program za obdelovanje zvočnih posnetkov, bo v kratkem začel z zbiranjem osebnih podatkov, piše v njihovih novih splošnih pogojih.

Program je pred nekaj meseci kupilo podjetje Muse Group, ki ima v lasti že nekatere sorodne projekte, denimo spletno stran Ultimate Guitar in MuseScore (odprtokodni program za pisanje glasbenih not). Pred nekaj dnevi so objavili novo politiko zasebnosti, ki je dvignila kar veliko prahu. Po novem bodo namreč nabirali kar nekaj podatkov o uporabnikih in jih delili naprej. Med drugim bodo lahko podatke predali državnim organom – podatki so hranjeni na strežnikih v Evropi, a jih lahko delijo z oblastmi v Rusiji in ZDA. Dodatno si pridržujejo možnost deljenja podatkov s tretjimi osebami, denimo poslovnimi partnerji. S tem je povezana tudi nova politika, da aplikacije ne smejo uporabljati mlajši od 13 let – kar je sicer proti pravilom licence GPL, pod katero je program Audacity zaščiten.

Novost sicer stopi v veljavo z naslednjo različico (3.03, trenutno aktualna je različica 3.02), a se na spletiščih GitHub in Reddit že pojavljajo ideje o razvoju nove veje (fork), ki bi temeljila na obstoječi kodi. Razvijalci, torej podjetje Muse Group, so se sicer že oglasili in obrazložili, da je bila nova politika zasebnosti narobe razumljena in da jo bodo popravili, a grenak priokus ostaja.

Odprtokodni programi tu in tam pridejo pod okrilje kakega podjetja, ki obdrži odprto naravo programa, a zanj ponudi plačljivo podporo. Včasih se program loči na zaprto, »profesionalno« različico in odprto, družbeno (»community«) različico. Primer tega je MySQL, ki ga razvija Oracle in je na voljo v dveh različicah.