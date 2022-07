Asus predstavil kompaktni Zenfone 9

Asus je predstavil novi telefon najvišjega razreda, eden redkih, ki pri tem prinaša razmeroma kompaktno ohišje in podpovprečno velik zaslon.

Telefon ima zaslon diagonale 5,9 palca, kar je danes že prava redkost. Vgrajen je procesor Snapdragon 8+ Gen 1, na voljo bo z 8 ali 16 GB pomnilnika ter 128 ali 256 GB prostora za podatke in aplikacije. Zaslon je Super AMOLED z osveževanjem do 120 Hz in podporo HDR10+. Omenjajo kakovostno ohišje z nekoliko bolj hrapavo teksturo, s čimer se zmanjša možnost za padec iz roke, ohišje je tudi vodotesno po standardu IP68. Nekoliko nenavadno sta na zadnji stranici le dve kameri, poleg navadne z ločljivostjo 50 MP in vgrajeno optično stabilizacijo slike je še ultra-široka kamera z ločljivostjo 12 MP.

Asusovi Zenfone so pri nas nekoliko manj poznani, prodaja novega Zenfone 9 pa naj bi v Sloveniji stekla sredi avgusta. Cena za osnovni model z 8 GB pomnilnika in 128 GB prostora naj bi bila pri nas 819 evrov.