ARM razmišlja o odpuščanjih

Japonsko investicijsko podjetje SoftBank, lastnik britanskega razvijalca procesorjev ARM, naj bi se lotilo »optimizacije« podjetja.

ARM je tako objavil namero o odpuščanjih, po trenutnih podatkih naj bi odpustili okoli 15% zaposlenih, kar je okoli 1.000 ljudi, večinoma v ZDA in Veliki Britaniji. SoftBank je imel dogovor z Nvidio o prevzemu podjetja za 40 milijard dolarjev, a so tržni regulatorji v ZDA in EU preprečili prodajo. SoftBank se sedaj pripravlja, da bi delnice podjetja ARM ponudili na borzi, del tega pa je tudi odpuščanje, s čimer bi bilo podjetje bolj zanimivo za investitorje.