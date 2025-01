Applove ure naj bi vsebovale škodljive kemikalije

V Kaliforniji je bila vložena skupinska tožba proti podjetju Apple, v kateri tožniki trdijo, da nekateri paščki za uro Apple Watch vsebujejo strupene kemikalije, znane kot PFAS.

Večne kemikalije, kakor PFAS imenujejo, se pogosto uporabljajo zaradi svoje odpornosti na vodo, olje in toploto, vendar so povezane s škodljivimi vplivi na zdravje in okolje. Tožba trdi, da je Apple s tem kršil pravila o lažnem oglaševanju in varnosti potrošnikov, saj ni ustrezno opozoril na prisotnost teh kemikalij v svojih izdelkih. Vpleteni paščki naj bi vključevali silikonske, tkaninske in športne različice. Apple se je odzval z izjavo, da so njihovi izdelki varni za uporabo in skladni z vsemi veljavnimi predpisi, medtem ko tožniki zahtevajo odškodnino in umik teh izdelkov s trga.

Z dotično tožbo se porajajo dodatna vprašanja glede preglednosti in odgovornosti proizvajalcev v zvezi z uporabo potencialno nevarnih materialov.