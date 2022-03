Applove spomladanske novosti

Apple je na tradicionalnem spomladanskem dogodku predstavil novi iPhone SE, prenovljeni iPad Air, povsem nove osebne računalnike Mac Studio, opremljene z novim procesorjem M1 Ultra, nov 27-palčni monitor in za nameček nove barvne izvedbe telefonov iPhone 13. Torej točno to, kar smo napovedovali in domala v celoti to, kar vsako leto prenovijo v tem delu sezone.

Po pričakovanjih je bil vnovič v ospredju iPhone SE, pač zato, ker je to telefon, ki ponuja v Applovi ponudb najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo. Modelno leto 2022 vsekakor ne bo razočaralo. Za ceno, ki se v ZDA prične pri 429 dolarjih (30 dolarjev več kot pri predhodniku), kupec dobi zmogljiv procesor A15 Bionic (enak kot pri modelu iPhone 13 in 13 Pro) in podporo za omrežja 5G. Zaslon je ostal enak kot doslej, prav tako je enaka zunanja podoba telefona, preseneča pa, da iPhone SE še naprej uporablja tipalo Touch ID namesto razpoznave obraza.

Za razliko od telefonov iPhone 13 in 13 Pro ima SE samo eno fotografsko tipalo, torej ostaja brez širokokotnega ali pa zum objektiva. So pa zato nadgradili programsko opremo za pomoč pri zajemanju kvalitetnih fotografij s tehnologijami, kot so Photographic Styles, Smart HDR 4 in Deep Fusion. iPhone SE bo na voljo v različicah s 64, 128 in 256 GB internega pomnilnika.

Po našem mnenju je večja novost nov član družine osebnih računalnikov Mac, ki nosi ime Mac Studio. Apple je združil na prvi pogled nemogoče - majhno ohišje po zgledu dosedanjih mini računalnikov Mac Mini in visoko zmogljivost, ki je doslej krasila računalnike Mac Pro.

Ključni element te nove smeri razvoja za najzmogljivejše Mace je novi procesor M1 Ultra, ki prekaša vse, kar smo doslej poznali, vključno s procesorji M1 Pro in M1 Max. Če poenostavimo, novi M1 Ultra je procesor, ki v sebi združuje dva kompleta procesnih jeder M1 Max, ki sta povezani prek povsem novega ultra hitrega “in-procesor” vodila z imenom UltraFusion.

Ta koncept nekoliko spominja na tehnologijo Infinity Fabric, ki jo je razvil AMD. UltraFusion omogoča prenos podatkov med jedri s hitrostmi tja do 2,5 TB/s, hkrati pa ponuja enotno vodilo do pomnilnika, ki je v novih Macih lahko velik do 128 GB in to s hitrostjo prenosa 800 GB/s.

Skupno je na voljo 20 jeder CPU, od tega 16 za visoko zmogljivost in 4 za energijsko učinkovitost, ob tem pa je na voljo tudi 64 jeder GPU. Novi Mac Studio je zato po besedah Appla 90% hitrejši od 16-jedrnih in 60% hitrejši od 28-jedrnih računalnikov Mac Pro dosedanje generacije. Grafika je menda osemkrat (!) zmogljivejša kot pri še vedno vročih procesorjih M1. Vse to ob občutnem zmanjšanju porabe energije, kjer računalnik v primerjaviz Mac Pro porabi 100 W manj pri navadnih procesih bremenih in celo 200 W manj pri grafičnih operacijah.

Mac Studio je torej procesorska “raketa”, a kljub temu so vse skupaj zapakirali v izredno majhno ohišje, ki na mizi zavzame povsem enako površino, kot Mac Mini (19,7 x 19,7 cm), a je zato opazno višje (9,5 proti 3,6 cm pri Miniju). Glavni delež povečane višine ne gre na račun elektronike, temveč inovativnega sistema zračnega hlajenja s posebnimi ventilatorji, ki srkajo in potiskajo zrak iz dna in zadnje strani ohišja.

Mac Studio na zadnji strani premore štiri vtičnice Thunderbolt 4, dva vhoda USB-A, HDMI in vtičnico Ethernet s podporo za hitrosti do 10 Gb/s. Na prednji strani srečamo še dvoje vtičnic USB-C in posebnost, vsaj za Apple, bralnik za kartice SD card. Seveda vsa ta procesna zmogljivost stane. Vsaj 2.000 dolarjev za osnovni model, lahko pa se povzpne tja do 8.000 dolarjev z vsemi opcijami in oblikovno ter tehnično usklajenim monitorjem Studio Display.

Mimogrede, s predstavitvijo računalnika Mac Studio je Apple najavil tudi umik iz prodaje dosedanjega modela iMac s 27-palčnim zaslonom, zadnjim modelom tipa "vse-v-enem". Tovrstni računalnik je bil nazadnje osvežen v letu 2020 in kot kaže ne bo imel naslednika.

Ko smo že pri monitorjih, najnovejši Studio Display nudi ekran z diagonalo 27 palcev, ločljivostjo Retina 5K, svetilnostjo 600 Cd/m2 i širokim barvnim spektrom P3. Monitor ima šest zvočnikov, video kamero z ločljivostjo 12 milijonov pik (privzeto iz iPhonov), vse skupaj pa krmili procesor A13. Da, monitor z vgrajenim procesorjem, ki je še nedavno krmilil telefone iPhone. Tako razkošje bo kupce stalo vsaj 1.600 dolarjev, lahko pa še dodatnih 400 (!), če se odločijo za posebno prilagodljivo stojalo.

Naslednja novost je iPad Air, prvič opremljen s procesorjem M1, torej enakim kot pri računalnikih Mac in dosedanjih najdražjih tablicah iPad Pro. Na voljo so modeli z vmesnikom WiFi, prvič pa tudi z vmesnikom 5G. Med večjimi novostimi je tudi tehnologija CenterStage, ki skupaj z novim fotografskim tipalom skrbi, da je uporabnik pri klicih FaceTimevselej v sredini kadra. Osnovni model iPada Air stane 599 dolarjev, kar je 200 dolarjev manj kot pri osnovnem iPadu Pro.

Nazadnje je tu še kozmetična prenova telefonov iPhone 13 in 13 Pro, ki so odslej na voljo v posebni “alpski”, pri nas bi rekli tudi “lovsko”, zeleni barvi ohišja.