Applove novosti za novo sezono

Apple je na tradicionalnem septembrskem dogodku predstavil novo generacijo mobilnih telefonov iPhone 14, a zdi se, da je največ pozornosti v javnosti ustvarila nove generacija pametnih ur Apple Watch. Res pa je, da v nobeni družini novih izdelkov ni res monumentalnih novosti, ki bi kupce v trenutku pognale v trgovine. Uganka ostaja, ali bo Apple še letos predstavil tudi nove tablice iPad, o katerih pa na dogodku ni bilo govora.

Začnimo torej z urami. Osnovna novost je Apple Watch 8, ki je zopet bolj evolucija, kot pa revolucija glede na sedanji model 7. Oblikovno in velikostno je zelo podobna dosedanjim modelom. Novost je dvojno tipalo za povišano telesno temperaturo, ki ga za zdaj priporočajo za spremljanje menstrualnih ciklov in približevanje ovulacije. Dve tipali zato, da lahko programska oprema s pomočjo gornjega tipala izloči vplive okoljske temperature.

Novost so tudi tipala, ki lahko samodejno sprožijo klic v sili v primeru prometnih nesreč, zlasti tistih, kjer so pospeški ali pojemki izrazito hitri. Če je lastnik ure še priseben, lahko prekine klic, sicer pa ura poskrbi za posredovanje vseh potrebnih podatkov za učinkovito pomoč ponesrečencem. Nova ura pozna tudi nov energijsko varčen način delovanja, ki podaljšuje zalogo energije na 36 ur, a pri tem še vedno omogoča rabo priljubljenih programov.

Dobra novica je tudi ta, da je Apple sočasno predstavil novo generacijo cenejših ur Apple Watch SE, ki ima cel kup podobnosti z modelom 8, premore enak procesor in celo obveščanje v primeru nesreč, a nima pa vseh tipal. Zato pa je z osnovno ceno 249 dolarjev precej bolj cenovno dostopna kot model 8, kjer se cene pričnejo pri 399 dolarjih.

Toda zvezda tokratne predstavitve je bila najbrž doslej najzmogljivejša, največja in najdražja pametna ura Apple Watch Ultra, za katero Apple zahteva srce parajočih 799 dolarjev. Namenjajo jo v prvi vrsti ekstremnim športnikom, potapljačem in vsem, ki rabijo več kot nudijo dosedanje ure proizvajalca.

Watch Ultra ima največji zaslon doslej z diagonalo kar 49 palcev, pri tem pa je zaščitno steklo še bolj odporno in v ohišje umeščeno na način, da je bolj zaščiteno pred poškodbami, kot pri “civilnih” urah. Celotno ohišje je sicer zelo lahko, a robustno, temelji na posebni litini titana. Posebnost ure je nova programsko nastavljiva tipka na levi strani ur, s katero lahko zelo hitro prikličimo določeno funkcijo, brez da bi se morali med športno aktivnostjo ukvarjati z izbirami na zasloni.

Večja ura prinaša večji akumulator, ki že v osnovi zadošča za 36 ur rabe, v energijsko varčnem režimu pa celo do 60 ur delovanja. Vgrajene so številne novosti za natančnejše lociranje s tipali za dva pasova storitev GPS (L1 in L5), kar se pozna menda z večjo natančnostjo zlasti v gosto naseljeni mestih in zelo zaraščenih gozdovih. Izboljšali so kompas, ki zna na terenu postavljati orientacijske točke, zapisovati pot in tudi sicer pomagati tam, kjer vodenje prek zemljevidov ne zadostuje.

Za potapljače pa premore podporo za potope do 100 metrov, meriti zna globino potopa. Obenem pa s partnerskimi aplikacijami nudi obilico koristnih napotkov pri potapljanju, kot je opozorilo o času za vrnitev na površje in točkah za dekompresijo. Omeniti velja še nove tipe pasov specifično narejenih za telefon Watch Ultra, ki so posebej prilagojeni za določene tipe rabe (tek, potapljanje, športi s tresljaji), da ure pri tem ne bi izgubili. Ni kaj, razvijalci so si vzeli čas za vsako podobnost.

Sledi nova generacija Telefonov iPhone 14 in iPhone 14 Pro. Osnovni iPhone 14 je oblikovno povsem enak kot dosedanji iPhone 14, iPhone 14 Plus pa je dobil večji, 6,7-palčni zaslon. Največjo nadgradnjo je doživel fotografski del, ki ima povsem nova tipala, skupaj z algoritmi umetne inteligence ter lokalno procesno enoto Photonic Engine pa nudijo predvsem bistveno višjo kvaliteto v težji, torej temnejših pogojih.

Slike človeške kože prikazujejo bolj naravne tone, novi “action mode” pa zmanjšuje tresljaje pri snemanju video posnetkov. Tako kot ure Watch ima tudi iPhone vgrajen sistem za detekcijo prometne nesreče, v ZDA in Kanadi pa v primeru klicev v sili omogoča celo klic prek satelitske povezave.

Apple iPhone 14 Pro in 14 Pro Max imata prav tako enako obliko kot predhodnika in vse lastnosti omejene pri “navadnih” iPhonih, a premorejo nove procesorje A16 Bionic, ki nudijo še precej večjo zmogljivost (40%), kot doslej, zlasti na področju procesiranja algoritmov umetne inteligence.

Velika novost je režim “always on”, kjer je del zaslona telefona vedno aktiven (deluje pa z osveževanjem le 1 Hz) in na manjšem delu prikazuje uporabniško nastavljivo informacijo, brez da bi pri tem porabil preveč energije.

Druga večja novost pa je nov izsek znotraj zaslona, ki nadomešča dosedanjo zarezo s tipalom za kamero in tipalom FaceID. Novi izsek, ki mu Apple pravi Dynamic Island, na tem mestu stalno prikazuje koristne informacije (kot so ura, timer, navodila za pot, podatki o uporabniku in informacije o predvajani glasbi. O specifičnih scenarijih rabe še niso pojasnili vseh podrobnosti, a sliši se kot koristna novost, ki pa jo bo treba potrditi še v praksi.

Kot se spodobi za najzmogljivejše Applove telefone, nova generacija zopet povečuje kakovost fotografiranja. Glavni objektiv ima tipalo s 48 milijoni pik, a so si pri Applu izmislili način, da vse skupaj zapakirajo v sliko z 12 milijoni ultra velikih pik (štiri dejanske pike na element slike). Na ta način lahko s programskim procesiranjem izboljšujejo zajeto gradivo, omogočajo pa tudi telefoto slike brez izgube kvalitete in brez uporabe dodanih premičnih objektivov.

Cene telefonov iPhone 14 so podobne dosedanjim. Osnovni iPhone 14 bo stal vsaj 699 dolarjev, Plus model ima ceno 799, medtem ko sta modela Pro in Pro Max nekoliko dražja - 999 oziroma 1.099 dolarjev. Ko smo pri telefonih, novi iOS 16 bo na voljo od 12. Septembra dalje.

Manjša novost so tudi nove slušalke AirPods Pro, ki z novo generacijo in procesorjem H2 prinašajo boljše dušenje šumov, predvsem pa premorejo površino občutljivo na dotik, kjer že s kretnjo lahko krmilimo glasbo in nivo zvoka. Z novim akumulatorjem nudijo trajanje delovanje 6 ur, vse to za ne tako skromnih 249 dolarjev.