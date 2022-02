Applov AirTag se lahko uporablja za zasledovanje in nadlegovanje

Applov izdelek AirTag je sicer zelo pripraven za iskanje izgubljenih oziroma založenih osebnih predmetov, a ljudje so hitro ugotovili tudi, da ga lahko zlorabijo za zasledovanje in nadlegovanje. Problem je postal tako resen, da je Apple pripravil navodila, kako naj se ljudje obnašajo samozaščitno.

AirTag je majhna naprava v velikosti gumba, ki uporablja obsežno Applovo mrežo "Find My" za sporočanje lokacije in iskanje izgubljenih predmetov. To funkcijo vsebujejo naprave z iOS, macOS, iPadOS in watchOS, pa tudi slušalke AirPods. AirTag torej lahko pritrdimo na ključe, spravimo v denarnico in podobno, da potem predmet laže najdemo. Toda – v žep ali kam drugam nam lahko kdo podtakne svoj AirTag, da nas potem zasleduje.

Osebni vodič (Personal User Safety Guide) sedaj naslavlja tudi možnosti in uporabnikom svetuje, kaj storiti v takem primeru. Če na primer njihov iPhone prepozna neznan AirTag v bližini ali pa če slišijo piskanje. To niso zgolj teoretični primeri, saj je britanski BBC že poročal o posameznih ženskah, ki so jim neznanci podtaknili AirTag in jih zasledovali. Apple pojasnjuje, kako lahko ukinimo deljenje lokacije, če smo nekomu dovolili dostop, kako pokličemo v sili (Emergency SOS) ipd.

Težava seveda ni omejena na Apple, saj so pod definiciji vsi ti izdelki, ki so namenjeni iskanju predmetov, idealni za zasledovanje. S podobnimi težavami se soočajo tudi drugi proizvajalci, dobrih rešitev pa še ni.