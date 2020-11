Apple zaradi kršitev začasno prekinil sodelovanje s proizvajalcem iPhonov

Objavljeno: 9.11.2020 14:49

Apple je prekinil sodelovanje s tajvanskim podjetjem Pegatron, enim izmed proizvajalcev telefonov iPhone.

Podjetje Pegatron je v enem svojih kitajskih obratov namreč pozvalo študente, naj delajo nadure in v nočnih izmenah. Pri tem naj bi ponarejali dokumente, da bi prikrili kršitve. Pri Pegatronu pojasnjujejo, da je bil problem, ko so ugotovili nepravilnosti, odpravljen. Pri Applu s tem sicer niso zadovoljni in zahtevajo dodatne ukrepe, preden nadaljujejo posel z omenjenim proizvajalcem. Nepravilnosti so odkrili pri Applu, ne pri Pegatronu, so pa že naročili zunanjo revizijo dela in postopkov.