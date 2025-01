Apple TV+ bo začasno zastonj

Pretočna storitev Apple TV+ bo med 3. in 5. januarjem 2025 na voljo brezplačno.

Uporabnikom z Applovim računom in napravo z aplikacijo Apple TV po vsem svetu bo prvi konec tedna v letu 2025 brezplačno na voljo celotna knjižnica pretočne storitve Apple TV+. Namen promocije je privabiti nove uporabnike k ogledom priljubljenih serij, kot so Ted Lasso, The Morning Show in Severance, ter filmov, kakršen je z oskarjem nagrajeni CODA.

Glede datumov je pri objavi prišlo do rahle zmede, saj je Apple v sporočilu za javnost navedel, da akcija traja od 3. do 5. januarja, medtem ko so na družbenem omrežju X zapisali, da je dostop mogoč le od 4. do 5. januarja. Razlog za to je, da se promocija odvija globalno, časovni razpored pa je odvisen od posameznih časovnih pasov.