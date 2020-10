Apple toži podjetje, ki je recikliralo njihove naprave

Apple toži kanadskega partnerja, ki je preprodalo Applove naprave, namenjene na odpad.

Gre za podjetje GEEP Canada, ki so pri Applu najeli za demontažo in reciklažo 600.000 neuporabnih naprav. Kar 100.000 takih razstavljenih naprav naj bi v resnici preprodali naprej, na Kitajsko. Kanadčani pravijo, da naj bi dele v resnici na skrivaj preprodajali trije zaposleni in da so jih že ustavili.

Apple pa trdi, da naj bi za preprodajo vedelo tudi nekaj ljudi na vodstvenih pozicijah podjetja. Po njihovih trditvah naj bi se vsaj 18% naprav ponovno pojavilo v omrežjih. Apple ima namreč vedno na voljo zelo natančno bazo vseh svojih naprav, ki se pojavijo v mobilnih omrežjih. Kot Veliki brat.

Trdijo, da naj bi preprodaja znižala interes za nakup novih Applovih naprav in škodila ugledu podjetja, hkrati naj bi šlo za varnostno tveganje za njihove stranke. Apple sicer prodaja tudi obnovljene (refurbished) naprave, vendar morajo zadoščati določenim kakovostnim mejnikom, medtem ko so bile te naprave namenjene na odpad.