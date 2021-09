Apple še ne bo vohljal po telefonih

Apple je sporočil, da bodo odložili uvedbo napovedane tehnologije, ki bi pregledovala vsebino iphonov uporabnikov pri iskanju otroške pornografije. Zaradi nasprotovanja strokovnjakov in skupin za zaščito zasebnosti, ki so opozarjali na nevarnosti in pasti uvedbe tovrstne tehnologije, predvsem pa možnosti zlorab tudi od režimov, se je Apple odločil, da še malo premisli.

Na prvi pogled je tehnologija smiselna. Naprava, torej iPhone lokalno, bi iz prejetih fotografij izračunal zgoščene vrednosti z algoritmom NeuralHash in jih potem primerjal z bazo, v kateri so iste vrednosti za znane posnetke otroške pornografije. Če bi odkrili ujemanje, bi posnetke preveril še človek.

V praksi pa je bil predlagani sistem slab, saj bi ga bilo možno sorazmerno enostavno pretentati (že z minimalnimi spremembami fotografije) in ker so raziskovalci hitro ugotovili, da je možno izdelati kolizije (nedolžne fotografije, ki imajo enako zgoščeno vrednost). Zlasti slednje bi pomenilo, da bi lahko tarčam poslali takšne fotografije, nato pa bi njihove naprave na podlagi utemeljenega suma preiskali organi pregona.

Apple sedaj sporoča, da so na podlagi pripomb in komentarjev več skupin, med katerimi je bila najglasnejša Electronic Frontiers Foundation, začasno odložili ta projekt. Gotovo pa ga ne bodo opustili, zato velja še naprej podrobno spremljati, kaj nam Apple pripravlja.