Objavljeno: 7.6.2024 19:00

Apple razvil svoj upravljalnik gesel Passwords

Upravljalniki gesel so ena najuporabnejših orodij, ki nam tako poenostavijo življenje kakor tudi izboljšajo varnost. Zato je pravzaprav zanimivo, da Apple doslej še ni imel svoje aplikacije, ki bo počela kaj takšnega. To se bo prihodnji teden spremenilo.

Po poročanju Bloomberga bo Apple prihodnji teden predstavil aplikacijo s preprostim imenom Passwords, ki bo konkurirala storitvam, kot so 1Password in LastPass. Novost bo na voljo za uporabnike iOS 18, iPadOS 18 in macOS 15. Uradno bodo novo aplikacijo predstavili na Worldwide Developers Conference, ki bo v ponedeljek.

Passwords bo uporabljal infrastrukturo iCloud Keychain, ki na Applovi platformi že danes omogoča sinhronizacijo gesel in uporabniških računov med napravami. Sedaj bo funkcija bolj jasno vidna, saj jo bo možno uporabljati kot samostojno storitev.

Bloomberg