Apple razvija pametni zvonec za odklepanje doma s Face ID

Apple si prizadeva za novo revolucijo v pametnih domovih s pametnim zvoncem, ki bo omogočal odklepanje vrat z uporabo tehnologije Face ID.

Po navedbah Marka Gurmana iz Bloomberga se želi Apple razširiti na področje pametnih naprav za dom z zvoncem, ki ga nameravajo splaviti do konca leta 2025. Video naprava bo delovala podobno kot Face ID na Applovih telefonih iPhone. Zvonec bo opremljen z Applovim čipom Secure Enclave, ki bo varno shranjeval in obdeloval podatke za prepoznavanje obrazov, ločeno od preostale strojne opreme. To pomeni, da bodo vrata samodejno odklenjena, ko bo lastnik ali drug stanovalec pogledal zvonec. Takšen pristop obljublja višjo raven varnosti in priročnosti, saj ne bo več potrebe po ključih ali kodah.

Apple načrtuje, da bo zvonec združljiv z obstoječimi pametnimi ključavnicami, ki podpirajo platformo HomeKit. Poleg tega pa podjetje razmišlja o partnerstvu s proizvajalcem pametnih ključavnic, kar bi omogočilo popolno rešitev že ob lansiranju naprave. Naprava bo verjetno vključevala tudi Applov novi kombinirani čip Proxima za Wi-Fi in Bluetooth povezljivost, ki je predviden tudi za druge naprave, kot sta HomePod Mini in Apple TV.

Applov pametni zvonec s Face ID predstavlja ambiciozen korak podjetja k avtomatizaciji in poenostavitvi vsakodnevnih opravil. Združitev tehnologij, kot so biometrična identifikacija, integracija s pametnimi ključavnicami in širok ekosistem pametnih naprav, bo uporabnikom omogočila varnejše, udobnejše in bolj povezano življenje v njihovih domovih.