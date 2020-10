Apple predstavlja iPhone 12 s tehnologijo 5G

Apple je na posebnem dogodku predstavil štiri nove telefone iz družine iPhone 12, od katerih imajo vsi podporo za mobilno tehnologijo 5G. Vsi novi telefoni imajo tudi zaslon s tehnologijo OLED in najnovejši procesor A14 Bionic, ki je bil prvič uporabljen v letošnjem iPadu Air. A14 izdeluje TSMC in je prvi procesor, ki je izdelan v 5 nm tehnologiji.

Pri novi generaciji telefonov je Apple ubral oblikovalsko smer nekoliko bolj ostrih robov ohišja, na moč podobno tisti iz generacije telefonov iPhone 4 in iPhone 5. Toda napredek v tehnologiji zaslonov je omogočil, da imajo telefoni precej večje diagonale zaslonov pri enakih ali celo manjših zunanjih merah, kot pri predhodnikih.

Pri osnovnih modelih iPhone 12 in iPhone 12 Mini gre praktično za enaka telefona, razlika je le v velikosti ohišja, predvsem pa zaslona, ki ima pri večjem diagonalo 6,1 palca, pri manjšem pa 5,4 palca. Manjše razlike so še v trajanju delovanja akumulatorjev (Apple navaja 17 ur pri večjem, 15 ur pri manjšem, podjetje nikoli ne navaja zmogljivosti v mAh). Oba premoreta dvojni objektiv, tako kot pri dosedanjem modelu iPhone 11, izboljšali pa so predvsem nočno zajemanje fotografij.

Oba modela podpirata tudi brezžično napajanje, kjer so obudili uporabo že znane tehnologije MagSafe. Pod pokrovom telefona so torej zopet posebni magnetki, ki "prisesajo" in optimalno priključijo brezžični polnilni obroček, podobno kot pri urah Apple Watch. Še več, Apple namerava MagSafe uporabljati tudi za priključitev raznih drugih dodatkov, kot so zaščitni pokrovi in posebni etuiji za hrambo bančnih kartic. Izvirno in uporabno. Omeniti velja, da Apple po novem ne prilaga klasičnih napajalnikov in slušalk. Menda zaradi varovanja okolja.

Na zgornjem delu ponudbe srečamo modela iPhone 12 Pro in iPhone 12 Pro Max, ki imata 6,1-palčni oziroma 6,7-pačni zaslon. Zmogljivejši modeli imajo nekaj posebnosti, na primer ekskluzivne barve in ohišje iz nerjavečega jekla, kupci pa bodo lahko izbirali med grafitno, srebrno, zlato in kovinsko modro barvo. Mimogrede, Apple je pri novih telefonih zaslone prevlekel s posebno keramično prevleko Ceramic Shield, zaradi katere naj bi bili telefoni štirikrat bolj odporni na poškodbe pri padcih.

Glavna razlika v primerjavi z manjšimi modeli je v fotografskem delu. Oba zmogljivejša Pro modela imata tri tipala, od katerih tretje omogoča 4-kratni optični zum (telefone s takim in višji zumom imata tudi že Huawei in Samsung) . Pomembna novost je tudi vključitev tipala LIDAR, podobnega kot je bil vgrajen v dosedanje tablice iPad Pro oz. kot ga imajo (v manj napredni obliki) marsikateri drugi telefoni, le da sem tam imenujejo ToF (Time of Flight).

Apple iPhone je prvi mobilni telefon, ki ima vgrajen tehnologijo LIDAR, vgradili pa so ga v prvi vrsti za izboljšavo ostrenja fotografij, denimo portretov, pa tudi za boljše slike v temnem okolju. Ker pa ta senzor zna natančno izmeriti razdaljo do ovir, denimo zidov, je lahko zelo uporaben tudi za inženirske naloge, denimo fotogrametrijo in 3D skeniranje, seveda pa tudi za boljšo izkušnjo pri aplikacijah nadgrajene resničnosti (AR). Res pa je, da je Apple napredek na tem področju prepustil drugim razvijalcem programske opreme, kot so Matterport, Occipital in Sitescape. iPhone Pro Max ima poleg tega v primerjavi z manjšim sorodnikom 47% večje fotografsko tipalo, vse to pa naj bi prispevalo k še boljšim fotografijam in video posnetkom.

Cene modelov iPhone 12 Mini in iPhone 12 se pričnejo pri 699 oziroma 799 evrih. Za modela iPhone 12 Pro in iPhone 12 Pro Max pa bo treba odšteti vsaj 999 oziroma 1099 evrov. Cene se seveda še povišajo, če se odločimo za različice z več shrambe oziroma če ob telefonih kupimo napajalnike (navadne ali brezžične).

Še to - tudi letošnji iPhoni so brez zaslonov s hitrim osveževanjem, ki jih ima marsikateri konkurent. 120 Hz zasloni v praksi prikažejo veliko bolj "mehko" delovanje, v igrah, pa tudi v drugih aplikacijah.

Apple je na dogodku predstavil tudi pametni zvočnik HomePod mini, najmanjši in najcenejši doslej, saj stane 99 evrov.