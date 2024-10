Apple pokazal novi Mac mini

V Cupertinu so predstavili tudi prenovljeni Mac mini, ki uporablja nove čipe M4. Gre za osveženi računalnik, ki ga zavoljo žepnega formata lahko postavimo na katerokoli pisalno mizo. V primerjavi z lanskim modelom M2 pa ima poleg novega procesorskega čipa še nekaj drugih novosti.

V vsakem primeru gre za enega dostopnejših Macov. Osnovna različica stane 600 dolarjev, v njej pa dobimo 256 GB prostora in 16 GB pomnilnika. Razširimo ju lahko vse do 2 TB in 32 GB, a bomo to seveda doplačali – precej in pristali pri 1800 dolarjih.

Prenovljen je tudi zunanji dizajn. Novi Mac mini je bolj škatlast in meri 3,58 x 19,69 x 19,69 centimetra, tehta pa 680 gramov. Vsebuje priključke USB-C (dva spredaj), za slušalke (spredaj), Thunderbolt 4 (tri zadaj), HDMI 2.1 (zadaj) in ethernet (zadaj). Klasičnega USB-A ne bomo več našli.

Prodaja se začne 8. novembra, ko bomo lahko preverili Applove trditve, da je Mac mini M4 70 odstotkov od Mac mini M1 v Excelu.