Apple patentiral prilagodljivo tipkovnico z zasloni v tipkah

Apple je patentiral »prilagodljivo tipkovnico«, kjer je v vsako tipko vgrajen majhen zaslon OLED, ki na tipkah omogoča prikaz različnih znakov.

V patentni prijavi je tipkovnica prikazana v prenosniku, pa tudi samostojno, v navezi z namiznimi računalniki in tablicami. Kot vedno velja poudariti, podjetja pogosto prijavljajo patente za tehnologije, ki jih kasneje ne uporabijo. Vseeno pa je nenavadno, da so pri Applu dobili patent za omenjeno tehnologijo, saj ne gre za prvo tako tipkovnico.

V preteklosti je rusko podjetje Art Lebedev že predstavilo tako tipkovnico, imenovano Optimus Maximus. Kasneje so prodajali tudi sorodno tipkovnico, ki je imela skupen LCD zaslon pod vsemi tipkami in je prav tako lahko prilagajala sliko na posamezni tipki. Tipkovnica sicer ni bila ravno uspešna, med drugim tudi zaradi počasne programske opreme, zato so njeno izdelavo že pred leti opustili.