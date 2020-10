Apple naj bi razvijal pametna očala

Objavljeno: 27.10.2020 11:05

V spletu se ponovno pojavljajo govorice o Apple Glass, potencialnih očalih za izboljšano resničnost (»Augmented reality«).

Nove govorice prihajajo s strani podjetja Display Supply Chain Consultants, kjer naj bi slišali o tem, da se naj bi Apple odločil za uporabo Sonyjevih microOLED zaslonov. Konkretno gre za majhne zaslone z diagonalo komaj polovico palca (torej dobrega centimetra) in ločljivostjo 1280 × 960 pik, to so zasloni, ki se jih sicer uporablja za digitalne okularje pri nekaterih fotoaparatih, lahko pa se jih uporabi tudi za projekcijo slike v očalih. Dosedanje govorice so sicer bolj posledica raznih patentnih prijav, med drugim naj bi Apple iskal rešitev za sledenje očem brez potrebe po dodatnih kamerah.