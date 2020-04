Apple je predstavil novi iPhone SE

Apple je po številnih namigovanjih strokovnjakov vendarle uradno predstavil novo generacijo pametnega telefona iPhone SE. Zaradi pandemije koronavirusa brez velikega pompa, preprosto z objavo sporočila za javnost na njihovi spletni strani. A prav lahko se zgodi, da bo novi iPhone SE (kar pomeni Special Edition), ki nosi enako ime kot dokaj priljubljen model iz leta 2016, precejšnja uspešnica, saj bo daleč najcenejši Applov telefon v ponudbi. Osnovni model stane v ZDA 399 dolarjev in je še 50 dolarjev cenejši kot doslej cenovno večkrat znižani iPhone 8.

Po drugi strani pa je novi iPhone SE zelo zmogljiv telefon. Ker temelji na najnovejšem procesorju A13 Bionic, bi lahko tudi rekli, da gre za iPhone 11 v ohišju velikosti modela iPhone 8. Zaslon ima namreč diagonalo 4,7-palcev in tudi na videz spominja na generacijo telefonov iPhone 7/8. Zaslon je tipa Retina HD, kar pomeni, da sodi med kvalitetnejše, čeprav ga številni tekmeci po ločljivosti prekašajo.

Prihranki, ki jih je naredil Apple so torej prisotni, a so sprejemljivi. Namesto sistema za identifikacijo uporabnika Face ID so uporabili fizični gumb z biometričnim bralnikom Touch ID. So pa zato vgradili najsodobnejše fotografsko tipalo. Gre za izvedbo s samo enim tipalom, vendar najboljšim med iPhoni, ki nimajo več tipal. Premore 12 milijonov pik in je domala enak, kot glavno tipalo pri modelu iPhone 11. Za nameček je telefon označen kot naprava z oznako IP67, kar pomeni, da ga lahko držimo v vodi do 30 minut na globini do enega metra. In da – iPhone SE podpira brezžično polnjenje akumulatorja.

iPhone SE bo na voljo v treh izvedbah. Osnovna ima 64 GB velik pomnilnik in stane 399 dolarjev. Sledita model s 128 GB Flash RAM, ki v ZDA stane 449 dolarjev, na vrhu ponudbe pa še model z 256 GB pomnilnikom, ki stane 549 dolarjev. Če primerjamo z obstoječo ponudbo, je to 300 dolarjev manj od najcenejšega telefona iPhone 11 oziroma 200 dolarjev (tretjino) manj od cenovno znižanega iPhona XR.