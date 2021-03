Apple je močno precenil zanimanje za svoj najmanjši telefon, iPhone 12 mini

Nikkei Asia poroča, da je Apple svoje dobavitelje obvestil, naj za prvo polletje 2021 močno zmanjšajo dobavo sestavnih delov za najmanjši iPhone, model mini.

Načrtovano proizvodnjo naj bi zmanjšali kar za 70 odstotkov, kar je večji del zmanjšanja naročil za celo aktualno serijo iPhone 12, ki znaša 20 odstotkov. Nekateri proizvajalci so dobili navodilo, naj začasno ustavijo proizvodnjo komponent, ki so specifične za iPhone Mini, nekateri pa, naj komponente preusmerijo v modele Pro in Pro Max.

Kljub napovedanemu zmanjšanju proizvodnje naj bi bila letošnja prodaja telefonov iPhone boljša kot lani. Do konca leta 2021 naj bi izdelali 230 milijonov telefonov.

Strokovnjaki špekulirajo, da je napovedano zmanjšanje posledica zelo pretiranih začetnih naročil, s katerimi se je Apple zaščitil pred grozečim pomanjkanjem integriranih vezij (čipov), ki trenutno pesti področje zabavne elektronike in celo avtomobilsko industrijo.