Objavljeno: 30.7.2024 07:00

Apple Intelligence bo zamudil

Apple je tik pred izdajo svoje umetne inteligence, ki so jo v domiselni besedni igri poimenovali Apple Intelligence, a bo vendarle nekoliko zamudila. Po neuradnih podatkih iz podjetja bo nared sredi oktobra, kar bo nekaj tednov po izidu iOS 18 in iPadOS 18. Razlog naj bi bilo lovljenje in odstranjevanje hroščev.

Vseeno pa bo Apple Intelligence na voljo razvijalcem že ta teden. Ob izidu beta verzije iOS 18.1 in iPadOS 18.1 bodo lahko začeli testirati umetno inteligenco. Apple ima neuradno nekaj pomislekov in težav s stabilnostjo, zato bodo raje počakali in AI dodali z nadgradnjo. Ta bo potekala v več korakih, in sicer bodo funkcije počasi dodajali do konca leta.

Medtem je zunaj že četrta beta verzija iOS 18.0, ki bo verjetno tudi zadnja. Razvoj bo do konca meseca zaključen, nato pa bo sledilo še piljenje zadnjih podrobnosti in priprava za nove iPhone, ki izidejo septembra. Le ti, torej iPhone 16 in iPhone 15 bodo podpirali Apple Intelligence, kar bo gotovo povečalo prodajo.