Apple in Google ustavila angleško aplikacijo za sledenje stikom

Angleški NHS ("javno zdravstvo") je ta teden dobil po prstih, saj mu Apple in Google nista odobrila nove verzije aplikacije NHS Covid-19, ki je namenjena sledenju stikov. Problem je bil, da si je NHS zamislil, da bi s to aplikacijo lahko okuženi delili tudi lokacijske podatke, kar pa Apple in Google izrecno prepovedujeta.

Vse aplikacije, ki uporabljajo Bluetooth za sledenje stikov, potrebujejo Googlov in Applov API, ki omogoča dostop do Bluetootha v ozadju. To pomeni, da je treba upoštevati pravila igre, ki pa sta jih podjetji zelo strogo zastavili. Da bi zavarovali zasebnost uporabnikov, je prepovedano deljenje osebnih podatkov, kar vključuje tudi lokacijo. Prepoved je absolutna, torej velja četudi bi uporabnik morda to želel.

NHS je želel vključiti tudi skeniranje QR kode, ki poteka že dlje časa. V Veliki Britaniji so lokali, trgovine, uradi in drugi javni prostori opremljeni s kodami, ki jih lahko obiskovalci poskenirajo, telefon pa tako dobi natančno informacijo, kje so bili. Doslej se ta ni pošiljala nikamor, je pa lahko NHS v svoji bazi označil, kje se širi bolezen, da so obiskovalci potem to videli.

Sedaj pa je NHS želel tok podatkov še v drugo smer. Kdor bi bil okužen z virusom, bi imel neobvezno možnost z NHS deliti seznam vseh točk, ki jih je nedavno poskeniral. To pa je nedovoljeno, zato Google in Apple nadgradnje nista sprostila. Mimogrede, na Škotskem jim je to uspelo, ker so za ta drugi del pač napisali ločeno aplikacijo.

Dokler NHS ne reši problema, bo ostala dostopna stara verzija aplikacije.

The Guardian