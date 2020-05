Apple in Google prepovedala preverjanje lokacije pri beleženju stikov

Pred časom smo pisali o tem, da nameravata Apple in Google funkcionalnost beleženja stikov z morebitno okuženimi s koronavirusom vgraditi v sam operacijski sistem (torej Apple v iOS, Google v Android) - pri tem bo prepovedano beleženje lokacije.

V novo objavljenih smernicah so opisali delovanje sistema, imenovanega »ExposureNotification«. Gre za klasični programski vtičnik (API), do katerega bodo imeli dostop programerji aplikacij in bo omogočil beleženje stikov z drugimi telefoni, zaznanih preko vmesnika bluetooth. V smernicah so zapisali, da bo ob tem prepovedana poizvedba teh aplikacij po lokaciji naprave. Po besedah obeh podjetij je zasebnost na prvem mestu, preprečiti želita tudi kopičenje podatkov s strani držav o svojih prebivalcih.

Tovrstne aplikacije beležijo, s kom smo bili v nekem določenem časovnem obdobju v tesnejšem stiku. Pri tem telefoni ne oddajajo konkretnega imena osebe, temveč le naključno generirano kodo, ki ni vezana na osebo in se samodejno zamenja vsakih deset do dvajset minut. Drugi telefoni te kode pri sebi zabeležijo in zašifrirajo. Vsaj enkrat na dan sistem prenese kode ljudi, pri katerih je bila potrjena okužba z koronavirusom. Vsaka naprava pa ta seznam primerja s svojimi zabeleženimi kodami in uporabnika opozori, če je zaznan ujemajoči par.

Podjetji še dodajata, da bo razvoj aplikacij s tem vmesnikom API dovoljen le državnim/javnim zdravstvenim institucijam. V vsaki državi bo dovoljena le ena aplikacija s tovrstnim sistemom, kar bo preprečilo fragmentacijo pridobljenih podatkov.