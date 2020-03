Apple in Google prepovedala igre, povezane s koronavirusom

Apple in Google sta v svojih trgovinah z aplikacijami prepovedala igre na temo bolezni COVID-19 in koronavirusa, ki jo povzroča.

Pravijo, da lahko na ta način uporabniki lažje najdejo legitimne aplikacije, ki so v pomoč v času širjenja omenjenega virusa - denimo aplikacije zdravstvenih in državnih organizacij, pa tudi izobraževalnih in novičarskih aplikacij. Prepovedane so tudi aplikacije, ki bi se norčevale iz trenutne epidemije.