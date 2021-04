Apple bo Parlerju dovolil vrnitev

Parler, ki je zaslovel kot alternativni Twitter za prebežnike, ki jim je Twitter prepovedal uporabo platforme, je nazaj. Apple je presodil, da so izvedli ustrezne ukrepe, ki bodo preprečili eskalacijo sovražnega govora, zaradi česar je bila aplikacija prvotno odstranjena. Takoj ko bodo izdali novo verzijo, bo ta spet dosegljiva v Applovem App Storu.

Ko je Twitter blokiral tedanjega ameriškega predsednika, so njegovi podporniki množično drli na Parler, ki se je nemudoma prebil na naslovnice medije. Tam pa je ostal dlje tudi zaradi odsotnosti vsakršnega moderiranja. Medtem ko se Twitter in Facebook vsaj trudita odstranjevati nezakonite vsebine, sovražni govor in nadlegovanje, je Parler zagovarjal striktno svobodo objavljanja. To se je kakopak izrodilo, zato sta Google in Apple Parler odstranila iz svojih spletnih tržnic, češ da krši pogoje uporabe. Zadnji žebelj v krsto pa mu je zabil Amazon, ki jim je odpovedal gostovanje. Infrastrukture niso mogli nadomestiti.

Februarja se je Parler vrnil kot storitev, a še vedno ni bilo moč naložiti odjemalca z uradnih spletnih tržnic. Apple je sedaj ocenil, da so novi ukrepi proti razraščanju sovražnosti zadostni, zato je Parler nazaj.