Aplikacije prehajajo na naročniški model

Aplikacije za pametne telefone vse bolj množično prehajajo na naročniški model zaslužka – v zadnjem letu so se prihodki iz naročnin povečali za kar 21%.

Ta podatek prihaja iz novega poročila analitskega podjetja Sensor Tower, podatki sicer veljajo za ameriško tržišče. Prihodki iz naročnin v aplikacijah so tako v letu 2019 znašali kar 4,6 milijard dolarjev, to je sicer slabih 20% prihodkov aplikacij. Ob naročninah so sicer izredno popularni tudi posamezni nakupi v igrah (t.i. »in-game purchase«), kamor uvrščamo tudi skrinjice (»loot box«) – o tej problematiki smo v Monitorju sicer že večkrat pisali.

Tinder je bil največji zaslužkar z naročninami – ponujajo Tinder Plus (za deset dolarjev na mesec) in Tinder Gold (za 15 dolarjev na mesec). Visoko se uvrščajo tudi aplikacije za pretočno predvajanje glasbe in videa, denimo YouTube, Pandora in Hulu, presenetljivo uspešna pa je tudi aplikacija Google One, Googlova oblačna shramba. Zanimiva je tudi primerjava med Applovimi in Googlovimi uporabniki – slednji so občutno bolj varčni pri zapravljanju pri aplikacijah.