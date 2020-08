Aplikacija #OstaniZdrav že na voljo

Mobilna aplikacija za sledenje okužbam s koronavirusom je za uporabnike Androida že na voljo v Google Play Store.

Uporabniki Applovih naprav bodo morali sicer še počakati, več podrobnosti pa pričakujemo jutri, na novinarski konferenci ministra Boštjana Koritnika. Aplikacija je izredno enostavna, ji pa moramo dodeliti vse potrebne pravice (med drugim dostop do vmesnika Bluetooth, potrebna je povezava v splet, itd). Aplikacijo lahko namestimo in preizkusimo tudi, če je ne nameravamo imeti vključene (uporaba je sicer prostovoljna).

Pozdravno okno opiše delovanje aplikacije, zanimivo, da vsaj na Androidu ne dopušča zajema zaslonske slike (screenshota) ali snemanje aplikacije – spodnji posnetki so s strani Vlade RS. O delovanju teh aplikacij smo sicer že pisali, pa vseeno še enkrat povzamemo delovanje.

Aplikacije, ki temeljijo na sistemu omenjenega API, v ozadju prek bluetootha pošiljajo signal z naključno izbrano številko, ki nima nobene zveze z uporabnikovo identiteto. Številka, ki se pošilja v svet«, se zaradi varnosti vsakih 10-20 minut zamenja. Drugi telefoni v bližini (ki imajo nameščeno in vklopljeno isto aplikacijo) vedno poslušajo komunikacijo bluetooth in take signale prestrežejo, vse prejete številke drugih telefonov pa varno shranijo v lokalni shrambi.

Telefoni z delujočo aplikacijo vsaj enkrat dnevno iz strežnikov prenesejo oddane številke tistih telefonov, katerih uporabniki so v aplikaciji prostovoljno zapisali, da so bili na testiranju prepoznani kot okužene s koronavirusom SARS-CoV-2. Če aplikacija v prenesenemu spisku najde tudi številke telefonov, ki so lokalno shranjene na napravi, bo uporabnika o tem obvestila oz. sprejela nadaljnje korake. Kakšni koraki bodo to, je odvisno od razvijalca aplikacije oz. od oblasti.

Oblasti se tudi odločijo kaj točno pomeni, da je bil nek telefon »v stiku« z nekim drugim telefonom oz. uporabnikom le tega. Programski vmesnik API aplikaciji pošlje podatke kot sta moč signala bluetooth (ki pada z razdaljo med telefonoma, vendar je odvisen tudi od morebitnih ovir med njima) in čas, ko sta bila telefona v povezavi, razvijalec aplikacije pa določi, kako močan signal je moral biti in koliko minut (5, 10, 15…) je moral trajati, da se zabeleži kot »stik«. Slovenska aplikacija sicer pozna tri stopnje tveganja.

Velja povedati, da vmesnik API (aplikacija) seveda ne more vedeti, če je med telefonoma, ki sta sicer »v stiku«, morebiti (denimo steklena) pregrada, kar pomeni, da je prenos virusa nemogoč. Lažnih alarmov se torej ne da izključiti. Celo minister za zdravje pravi: "...obstaja kar nekaj strokovnih pomislekov. Številne države se zato niso odločile za tako pot. Ne samo lažni alarmi, na drugi strani lahko takšna aplikacija, če nas ne opozori na vse tvegane stike, daje tudi lažen občutek varnosti. Pri vsakem tovrstnem ukrepu je treba pretehtati med pozitivnimi in negativnimi vidiki."

In seveda - uporabnik lahko delovanje aplikacije kadarkoli ustavi, tudi v sistemskih nastavitvah telefona.

Kot rečeno je aplikacija že na voljo v Play Store, s tem, da je z besedami "ostani zdrav" nismo našli, s polnim imenom (#OstaniZdrav) pa brez težav.