Apache CloudStack 4.20: Napredno odprtokodno orodje za oblačno infrastrukturo

Apache CloudStack je odprtokodna platforma, zasnovana za enostavno vzpostavljanje in upravljanje obsežnih virtualnih omrežij. Z nedavno izdajo različice 4.20 prinaša vrsto pomembnih izboljšav. Rešitev omogoča visok nivo razpoložljivosti, prilagodljivosti in avtomatizacije, kar je ključno za podjetja, ponudnike storitev v oblaku in telekomunikacijske velikane.

S celovitimi funkcijami, kot so orkestracija virov, omrežna infrastruktura kot storitev (NaaS), upravljanje uporabnikov ter intuitivni uporabniški vmesnik, CloudStack omogoča učinkovito upravljanje celotne infrastrukture v oblaku.Od leta 2013, ko je postal vrhunski projekt Fundacije Apache, je CloudStack implementiran v tisočih organizacijah po svetu.

Nova različica vključujejo podporo za arhitekturo ARM64, kar omogoča bolj energetsko učinkovito delovanje in nižje operativne stroške. Nova integracija s sistemom za objektno hrambo podatkov Ceph RGW omogoča obdelavo velikih količin nestrukturiranih podatkov, kar je idealno za storitve pretakanja vsebin in analitiko podatkov.

Izboljšave v omrežju vključujejo podporo za VMware NSX 4, ki ponuja napredne varnostne funkcije in dinamično ter statično usmerjanje za boljše upravljanje omrežnega prometa. Poleg tega nova funkcija CloudStack Webhooks omogoča obveščanje v realnem času in integracijo s tretjimi orodji, kar povečuje odzivnost sistema.

CloudStack 4.20 prinaša tudi orodja za spremljanje porabe virov, kar organizacijam omogoča optimizacijo stroškov. Granularne omejitve virov izboljšujejo administrativno učinkovitost, medtem ko funkcija implicitnega označevanja strojne opreme omogoča boljše razporejanje virov. Za večjo zanesljivost pa nova različica ponuja vtičnik za varnostno kopiranje in obnovitev na NAS.

Za podjetja, ki iščejo robustno odprtokodno rešitev za oblačno infrastrukturo, CloudStack 4.20 ponuja zanesljivo alternativo komercialnim rešitvam. Aktivna skupnost in hiter razvoj zagotavljata, da platforma raste skupaj s potrebami organizacij. CloudStack je tako zanimiva izbira za vse, ki želijo imeti popoln nadzor nad svojo infrastrukturo in stroški, hkrati pa izkoristiti prednosti odprte kode.