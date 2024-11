Objavljeno: 25.11.2024 05:00

Anthropic bo od Amazona dobil štiri milijarde dolarjev

V najnovejšem krogu zbiranja svežega kapitala je Anthropic dobil izdatno finančno injekcijo od Amazona. Gigant bo vanj vložil štiri milijarde dolarjev, s čimer bo svoj vložek podvojil. Anthropic pa bo v zameno svoje modele umetne inteligence razvijal in uril pretežno na AWS-ju.

Ne gre le za računsko moč, ki jo ima Amazon na voljo v AWS, temveč tudi za razvoj strojne opreme. Amazon je že leta 2015 kupil podjetje Annapurna, ki razvija čipe, in rezultati so vidni. Trainium in Inferentia sta dva čipa, ki so ju razvili v okviru Amazona in na katerih bo Anthropic tudi poganjal svoje modele. Trainium je namenjen urjenju modeov, Inferentia pa poganjanju modelov.

Anthropic, ki je največji konkurent OpenAI, je zbral skupno 13,7 milijarde dolarjev. Amazon je že lani vanj vložil štiri milijarde dolarjev, pri čemer pa ni bil edini. Za nove investicije se je zanimal celo Google, a Amazon je dal jasno vedeti, da bo njegovo partnerstvo ekskluzivno.

Anthropic sodeluje tudi s Palantirjem, njuno orodje pa uporabljajo ameriški organi pregona pri analizi in iskanju. A medtem ko so ti nad vertikalno integracijo navdušeni, imajo drugačno stališče varuhi konkurence. FTC je letos že pozval Amazon, Microsoft in Google, da pojasnijo, kakšen vpliv imajo ogromne investicije v zagonska podjetja na konkurenčnost.