"Anonimni" ProtonMail v resnici sodeluje z organi pregona

Čeprav se ProtonMail ponaša kot ponudnik zasebnih in anonimnih elektronskih naslovov, to očitno ne drži. Švicarska policija nima težav pri pridobivanju podatkov o uporabnikih, ki jih ProtonMail ima, denimo njihovih IP naslovov. Podjetje pojasnjuje, da se švicarske zakonodaje pač morajo držati.

Tokratna zgodba se začenja v Franciji. Tamkajšnja policija je želela pridobiti podatke o lastniku nekega elektronskega predala pri ProtonMailu, saj je šlo za aktivista iz skupine, ki je zasedla nekaj stanovanj v Parizu. Aktivisti so anonimni, so pa pri spletni komunikaciji uporabljali naslov jmm18@protonmail.com. Francoska policija se je prek Europola obrnila na ProtonMail, ki jim podatkov ni izročil. Nato pa se je vmešala švicarska policija.

Tej je ProtonMail posredoval naslov IP in druge podatke o uporabniku, ki jih je imel. Dogodek je dvignil veliko prahu in direktor ProtonMaila je javno pojasnil, da so v takih primerih zavezani švicarski zakonodaji. Ta pa ni nikoli bila zares naklonjena anonimnosti elektronskih komunikacij in določa prej široko polje, kdaj je dopustno prisluškovati in zbirati podatke.

ProtonMail tako poudarja, da sodeluje le s švicarskimi organi pregona, a Švica ima sporazume s številnimi državami. To pomeni, da lahko ZDA ali evropske države švicarsko policijo prosijo za podatke, in če jim ta ugodi, jih bo ProtonMail moral izročiti.

Takih primerov ni malo. Poročilo iz leta 2020 kaže, da je bilo takih primerkov kar 3572. Tudi v pogojih uporabe imajo sedaj jasno zapisano, da lahko izročijo prometne podatke, zadeve elektronskih sporočil, IP-naslove, morebitna nešifrirana pisma itd.

ProtonMail torej ni niti malo zaseben, če se vas lotijo oblasti. V takem primeru je potreben še dodaten nivo zaščite, denimo Tor.

