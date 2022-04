Anker vstopa na področje 3D tiskalnikov

Podjetje Anker, znano po svojih dodatkih in pripomočkih za pametne telefone, tablice in prenosne računalnike, vstopa tudi na področje 3D tiskalnikov. Njihov prvenec se imenuje AnkerMake M5 in obljublja številne lastnosti tipične za precej dražje izdelke, predvsem pa ponuja odločno hitrejši 3D tisk od konkurence.

AnkerMaker M5 ima osnovno hitrost tiska 250 mm/s, kjer zagotavlja najvišjo kakovost tiska z natančnostjo 0,1 mm. Če podrobnosti in končna obdelava površine niso najpomembnejši, lahko tiska tudi s hitrostjo tja do 2500 mm/s, kar je petkrat hitreje kot pri konkurenci. Ob tem je tudi priprava na začetek tiska precej hitra, zai zagon je nared v 5 minutah. Pri Ankerju trdijo, da lahko v povprečju prihranijo okoli 70 % časa v primerjavi z drugim 3D tiskalniki.

Med najpomembnejšimi dodatki je vgrajena kamera ločljivosti HD, s katero lahko tudi na daljavo spremljamo potek tiska, ne da bi morali biti med tiskom prisotni ob tiskalniku. Kamera je opremljena celo z algoritmom računalniškega vida, ki zna razpoznati morebitne napake in anomalije pri tisku ter ob tem obvestiti lastnika.

Tiskalnik je sicer opremljen s priročnim krmilnim modulom, ki ima vgrajen zaslon na dotik, tiskalnik pa lahko v celoti krmilimo prek mobilne in spletne aplikacije tudi na daljavo. Med koristnimi novostmi je možnost nadaljevanja tiska v primeru izpada elektrike ali zaloge materiala, prav tako pa je zanimiva možnost krmiljenja in upravljanja več tiskalnikov v gruči, kar je koristno, kadar je treba nadzorovati nekoliko bolj masovno proizvodnjo.

Ob vsem skupaj je zanimivo, kako se je Anker lotil te nove dejavnosti in novega izdelka. Celota je namreč objavljena na pospeševalniku Kickstarter, kjer je za prve pokrovitelje cena 429 dolarjev, medtem ko bo redna cena 759 dolarjev. Avtorji so za uspešnost projekta zaprosili 46.245 dolarjev, navdušenje javnosti pa je doslej zbralo že 5,5 milijona dolarjev.

1R14iuPkNAA