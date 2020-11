Angleška koronaaplikacija zaradi hrošča ni delovala pravilno

S koronaaplikacijami za sledenje stikom je križ, saj že v optimalnem delovanju od njih pričakujemo preveč. Situacijo pa lahko dodobra zapletejo hrošči, kakršnega so imeli v angleški aplikaciji. Zaradi napake so opozorilo o tveganem stiku in potrebni samoizolaciji dobili ljudje šele po 40 minutah stika namesto po 15 minutah. Zaradi tega je več tisoč ljudi izostalo.

Zato tudi ni presenetljivo, da je aplikacija v Angliji (in Walesu) k samoizolaciji pozvala bistveno manj ljudi kakor na Škotskem, kjer uporabljajo drugo. Srčika problema je napačen algoritem. Britanski NHS kot mejo za tvegan stik označuje 15 minut na razdalji manj kot dva metra od okuženega človeka, kar je upoštevala tudi aplikacija.

Potem so dobili genialno idejo, da bi vanjo dodali še merilo za kužnost. Ob izbruhu simptomov so ljudje bolj kužni kot prej, zato so uvedli ponderje. Najbolj kužni so imeli ponder 1,0, ostali pa sorazmerno manj. A hkrati bi bili morali skrajšati tudi trajanje stika, in sicer na tri minute za ponder 1,0 , da bi bil pri najnižjem ponderju 0,2 ta še vedno 15 minut. Tega pa niso storili, zato je aplikacija spričo ponderjev tveganost ocenjevala prenizko.

Luknjo so popravili v novi verziji. NHS zatrjuje, da je britanska aplikacija izvrstna, saj da edina uporablja novo tehnologijo iz Googla in Appla, s katero lahko natančneje oceni razdaljo med uporabnikoma. Prav tako so v novi verziji poenostavili obveščanje. Sedaj ni več informacij o tveganih stikih z večjo ali manjšo verjetnostjo za okužbo, temveč aplikacija zgolj napoti v samoizolacijo, kadar je to potrebno.

The Guardian