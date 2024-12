Android še boljši pri iskanju izgubljenih naprav

Google je občutno izboljšal funkcijo Find My Device, ki že od leta 2013 omogoča uporabnikom Androida iskanje izgubljenih naprav.

Nova različica funkcionalnosti operacijskega sistema Android, ki je bila v aprilu 2024 predstavljena v ZDA in se zdaj širi globalno, vključuje pomembne novosti, zaradi katerih je Googlova storitev še bolj konkurenčna Applovi aplikaciji Find My. Ena največjih sprememb, ki jih nadgrajena zmožnost Find My Device prinaša, je možnost lociranja naprav, tudi če niso povezane z internetom. Naprave, kot so telefoni Pixel 8 in Pixel 9, omogočajo oddajanje nizkofrekvenčnega Bluetooth signala celo ob izklopljenem telefonu ali prazni bateriji, kar zagotavlja sledenje še več ur po izgubi povezave.

Funkcija Find My Device zdaj podpira več vrst naprav, vključno z nosljivimi pripomočki, kot so pametne ure z operacijskim sistemom Wear OS, brezžične slušalke in sledilniki podjetij, med katerimi prednjačita Chipolo in Pebblebee. Uporabniki lahko preverijo združljivost teh dodatkov s Find My Device ob nakupu. Nova funkcionalnost uporabnika zdaj tudi opozori, ali nekdo uporablja Bluetooth sledilnik za spremljanje njegove lokacije brez privolitve. To povečuje zasebnost in varnost uporabnikov, saj zmanjšuje možnost zlorabe tehnologije za vohunjenje. Google je vzpostavil anonimno in šifrirano omrežje, kjer vse Android naprave pomagajo pri iskanju izgubljenih naprav. Vsaka naprava, vpisana v sistem, anonimno zazna lokacijo izgubljene naprave, pri čemer uporabniški podatki ostanejo zasebni in zaščiteni z napredno šifrirano komunikacijo.