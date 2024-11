Android bo omogočil takojšnjo prijavo v aplikacije na novi napravi

Google je napovedal pomembno posodobitev za Android, ki bo uporabnikom omogočila enostavnejši prehod na nove telefone.

Nova funkcionalnost bo samodejno prenesla prijavne podatke za aplikacije na novo napravo, ne da bi bilo potrebno ročno vnašanje uporabniških imen in gesel. Proces bo temeljil na varnostnih kopijah v oblaku ali na neposrednemu prenosu podatkov z ene naprave na drugo. Večina aplikacij bo obstoječe ključe za obnovitev prepoznala ob prvi uporabi na novi napravi, medtem ko bodo nekateri razvijalci za brezhibno delovanje funkcije morali implementirati posebno komponento BackupAgent, ki omogoča prenos prijavnih podatkov med napravami.

Takšna avtomatizacija je primerljiva z rešitvami, ki jih Applovi uporabniki poznajo že vrsto let. Google se s tem očitno trudi zmanjšati morebitne ovire pri uporabi svojih naprav in še tesneje povezati uporabnike s svojim ekosistemom storitev. Nova funkcija bo posebej koristna ne le pri prehodu na nove telefone, temveč tudi pri popolnih ponastavitvah naprav, ki so (pre)pogosto potreben korak pri odpravljanju težav ali izboljšanju delovanja naprave.